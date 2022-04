Pallamano, A2: la Genea Lanzara si prende il derby campano con l'Atellana Gli uomini di Manojlovic continuano a confermarsi tra le migliori squadre del torneo.

Prestazione convincente e risultato mai in discussione per la Genea Lanzara nell’ ottavo turno di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A2. I giovanissimi atleti di coach Nikola Manojlovic, così come all’andata, hanno battuto l’ Atellana facendo proprio il derby campano e mantenendosi al secondo posto della graduatoria.

I rossoblu hanno condotto la gara sin dalle prime battute di gioco, archiviando il match già al termine del primo tempo, quando Vulic e compagni conducevano per 7-16.

Una partita preparata e gestita nel migliore dei modi dal sodalizio caro al presidente Domenico Sica. La Genea, priva di Bellini per problemi fisici, sblocca il match con le segnature di Munda e Navarro, l’ Atellana risponde con l’intramontabile Sall Jacques ma i salernitani non ci stanno e, grazie a delle ottime azioni corali ben finalizzate in particolare da Florio e Vulic, nonchè alle parate di Gonzalez, allungano in maniera decisiva nel punteggio portandosi negli spogliatoi con un vantaggio di nove reti.

Nella ripresa la situazione non cambia, coach Manojlovic inizia a ruotare gli effettivi in campo dando spazio al resto della propria rosa. Al 48’ la Genea trova addirittura il massimo vantaggio di tredici reti (11-24), col match che procede, poi, senza grossi sussulti e che va in archivio col punteggio finale di 22-29. Due punti importanti per la classifica che vede, dopo l’ennesimo turno di campionato, ancora una volta i salernitani e la Pallamano Ragusa appaiati in seconda posizione dietro la corazzata Fondi ed in lotta per accaparrarsi un posto per i PlayOff Promozione in massima serie.

ATELLANA – GENEA LANZARA 22 : 29 (p.t. 7 : 16)

ATELLANA: Arena, Del Prete 4, Maisto, Russo 1, Sall 12, Migliaccio, Corvino, Chianese 3, Balasco, Abbonante G. 1, Cirillo, Frederiksen, Abbonante F. 1, Cirillo, Mozzillo. Dir. Resp: Cirillo

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M., Senatore A., Fiorillo 3, Milano C. 1, Giarletta, Gonzalez, Florio 5, Giordano, Petito, Navarro 2, Avallone 2, Vulic 11, Gomez Subarroca 3, Munda 2, Bellini. All: Manojlovic

ARBITRI: Wieser – Pipitone

I RISULTATI DELLA 8^ GIORNATA DI RITORNO: Fondi – Aetna Mascalucia 38:11; Palermo – Ragusa 34:35; Girgenti – Il Giovinetto 29.38; Atellana – Genea Lanzara 22:29; Darwin Tech Mascalucia – Haenna 30:33.

CLASSIFICA: Fondi* 32, Genea Lanzara** 26, Ragusa** 26, Palermo* 20, Benevento**** 16, Haenna** 16, Atellana 12, Girgenti 11, Il Giovinetto*** 10, Darwin Tech Mascalucia* 7, Aetna Mascalucia* 2.

*= 1 partita in meno