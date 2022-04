Genea Lanzara, il presidente Sica: "Siamo molto soddisfatti" Dopo la bella vittoria nel derby campano occhi puntati sulla Youth League Under 20.

La Genea Lanzara, al suo secondo anno in serie A2, si sta confermando tra le migliori compagini della categoria essendo in corsa per il secondo posto. Sabato è arrivata la bella vittoria nel derby tutto campano contro l’Atella Aversa. Soddisfatto il presidente Domenico Sica. “Siamo molto soddisfatti, i ragazzi sono entrati in campo concentrati ed attenti sin dal primo minuto, riuscendo a finalizzare bene e allo stesso tempo, a comportarsi egregiamente in difesa. Questo ha consentito di allungare nel punteggio già nel corso dei primi trenta minuti di gioco. Faccio i miei complimenti alla squadra ed allo staff tecnico, tutti hanno ben lavorato nel corso della settimana. Adesso il campionato osserverà una pausa per le festività pasquali, tuttavia noi non ci fermeremo in quanto i ragazzi saranno impegnati con la quarta ed ultima fase della Youth League Under 20. Giocheremo ad Imola le ultime due gare, al termine delle quali saranno decretate le otto squadre che si affronteranno alle Finali Nazionali di Giugno”. La Genea Lanzara continua a portare avanti con successo il suo progetto giovani raccogliendo ottimi risultati.