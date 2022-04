La Genea Lanzara è pronta per la quarta fase della Youth League Under 20 L'obiettivo è arrivare tra le migliori otto formazione in Italia.

Accantonato momentaneamente il campionato Nazionale di Serie A2, che vede i salernitani attualmente al secondo posto in classifica, la Genea Lanzara partirà giovedi per disputare, ad Imola, la quarta ed ultima fase della Youth League Under 20. Nella tre giorni di Bologna ci si giocherà l’accesso alle Finali Nazionali Under 20, con la Genea Lanzara, alla luce dei risultati conseguiti sinora, con tutte le carte in regola per ritagliarsi un posto tra le migliori otto formazioni dello stivale.

Nello specifico, i ragazzi di coach Nikola Manojlovic sono al secondo posto del proprio raggruppamento (Gruppo 2) con un bottino di dodici punti frutto di sei successi e di una sola sconfitta rimediata contro la corazzata Carpi, lo scorso anno sul podio della competizione. Ad Imola, i rossoblu affronteranno Camerano, appena dietro in classifica in terza posizione, e Tavarnelle, al settimo posto. Soltanto le prime quattro squadre del raggruppamento si qualificheranno alle Finali Nazionali di Chieti, in programma dal 2 al 5 Giugno, assieme alle prime quattro classificate del Gruppo 1.

“Questa quarta ed ultima fase della Youth League Under 20 è molto importante per noi - dichiara Nikola Manojlovic, tecnico della Genea Lanzara – soprattutto la prima gara contro Camerano. La squadra allenata da Kokuca è terza in classifica, un risultato positivo ci spianerebbe matematicamente la strada verso il secondo posto del raggruppamento che, oltre a garantirci una storica qualificazione tra le otto migliori squadre di Italia, ci agevolerebbe nella composizione dei gironi delle Finali Nazionali. Arriviamo a questo appuntamento sulla scia di buone prestazioni, considerando anche il fatto che l’80% di questa squadra è in pianta stabile in A2.

Sicuramente il nostro obiettivo, come sempre, è quello di mostrare una buona pallamano e far crescere i nostri ragazzi. Gli orari delle gare, la prima alle ore 14 e la seconda alle ore 16, non ci avvantaggiano tanto, ma faremo di necessità virtù. Abbiamo qualche piccolo infortunio – conclude il tecnico – ma credo che, entro venerdi, riusciremo a risolvere queste problematiche. Insomma, faremo il possibile per ben figurare e chiudere questa quarta fase nel migliore dei modi”.

Le due gare che la Genea Lanzara disputerà ad Imola sono calendarizzate per Venerdì 15 Aprile alle ore 14 contro Camerano e per Sabato 16 Aprile alle ore 14 contro Tavarnelle.

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO 2 DELLA YOUTH LEAGUE UNDER 20: Carpi 14, Genea Lanzara 12, Camerano* 8, Ragusa* 7, Aretusa 7, Romagna* 6, Tavarnelle 4, Atellana 3, Conversano 2, Haenna* 2.

*= 1 partita in meno