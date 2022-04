Basket femminile, Serie B: Salerno punta su Scala per i playoff Coach Russo avrà a disposizione un ulteriore pivot nella corsa promozione

La Todis Salerno aggiunge Carmen Scala nel roster che lotterà nei playoff per la promozione in Serie A2. Il pivot arriva dal Basket Stabia con cui ha conquistato la conferma in Serie B. "Sono molto emozionata. Sto fisicamente bene e non vedo l’ora di scendere in campo. - ha affermato Scala - Per me questa opportunità è importante e sono felice. Ho fatto i primi allenamenti con le nuove compagne ed ho ricevuto ottime impressioni, mi sono anche divertita. - ha aggiunto la giocatrice classe 2000 - Prometto massimo impegno nei playoff per una squadra che ho affrontato in più di un’occasione da avversaria: devo ammettere che Salerno è sempre stato osso duro, difficile da affrontare".

"Abbiamo ingaggiato una giocatrice che conosce bene il campionato e che ci darà una mano soprattutto sotto canestro. - ha spiegato il direttore sportivo del club salernitano, Aurelio De Sio - È giovane ma con diversi campionati già alle spalle. Ha accettato con grande entusiasmo e si vede anche dall’intensità che sta mettendo nei primi allenamenti con coach Russo".

Playoff - Il primo round è in programma sabato 23 al PalaSilvestri: sarà Gara 1 di semifinale con la Virtus Academy Benevento (ore 19.30). Gara 2 è fissata per mercoledì 27 (ore 20) al PalaParente. L'eventuale bella della serie al meglio delle 3 sfide è in programma a Matierno sabato 30. La vincente affronterà una tra Battipaglia e Sant'Antimo.

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92