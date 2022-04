Basket, Virtus Arechi Salerno dominante contro Formia 65-105 Serie B (girone D), la squadra blaugrana è quarta in classifica con una gara da recuperare

Tutto facile per la Virtus Arechi Salerno, che domina sul parquet del fanalino di coda, Meta Formia, con il risultato di 65-105 nella gara valida per la ventisettesima giornata del girone D di Serie B. La squadra blaugrana, allenata da Giampaolo Di Lorenzo, vince con quattro uomini in doppia cifra e due giocatori capaci di superare quota 20 punti. La Virtus Arechi è quarta in classifica con una gara da recuperare.

Serie B - Girone D

Ventisettesima Giornata

Meta Formia - Virtus Arechi Salerno 65-105

Parziali: 15-29, 14-36, 17-19, 19-21

Formia: Agbortabi 21 (3/6, 2/2), Mutombo 10 (5/11, 0/1), Mauriello 10 (3/6, 0/0), Torlontano 8 (1/4, 1/1), Tilliander 7 (0/4, 2/4), Antoniani 3 (0/1, 1/3), Prete 2 (1/6, 0/2), Bertin 2 (1/2, 0/3), Parasmo 2 (0/0, 0/1), La Mura, Marciano, Marino.

Salerno: Mennella 23 (7/12, 1/1), Cimminella 22 (9/12, 1/3), Moffa 15 (6/9, 1/4), Valentini 12 (3/5, 1/1), Rinaldi 9 (1/2, 2/9), Caiazza 9 (3/3, 1/3), Bonaccorso 8 (1/2, 1/4), Marini 7 (3/8, 0/1), Piacente (0/1, 0/1), D'Amico (0/0, 0/1), Romano.