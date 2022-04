Lions Basket Bisceglie - Virtus Arechi Salerno, Di Lorenzo: "Grande occasione" Serie B (girone D), il coach: "La chiave della partita? Sicuramente il ritmo"

È la vigilia di Lions Basket Bisceglie - Virtus Arechi Salerno, del recupero di campionato per la squadra blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo, pronta per la trasferta in Puglia. "Con il successo di Formia di sabato scorso abbiamo dato il via a una settimana di passione, in tutti i sensi. - ha spiegato il tecnico della Virtus Arechi - Servirà, infatti, passione ma anche energia nel riuscire a chiudere questo ciclo di partite con più punti possibili. Sappiamo bene che abbiamo una grande opportunità per poter continuare a sognare e quindi per tenere vivi i giochi per il terzo posto o per ipotecare in parte il quarto. In qualche circostanza nel corso del girone di ritorno abbiamo fallito le partite importanti, ora invece non possiamo permetterci un passo falso se vogliamo concludere la fase regolare tre le primissime della classe. Non guardiamoci indietro ma pensiamo a fare bene oggi. La chiave della partita? Sicuramente il ritmo, anche perché i pugliesi amano correre tantissimo, e poi anche il campo aperto. Sappiamo bene cosa dobbiamo fare domani sera, credo molto nella mia squadra".