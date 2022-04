Basket, Serie B: Salerno ci prova, ma vince Bisceglie 69-62 Girone D: rientro nel terzo quarto, ma i padroni di casa ritrovano il passo nell'ultima frazione

La Virtus Arechi Salerno corre nel terzo quarto e recupera fino al -1 al 30', ma cede nei minuti conclusivi. Il recupero della gara valida per la ventiquattresima giornata è dei Lions Basket Bisceglie, che vincono con il risultato di 69-62. Filiberto Dri risulta decisivo con 27 punti. Alla Virtus Arechi di coach Giampaolo Di Lorenzo non basta la distribuzione con quattro uomini in doppia cifra. I pugliesi occupano il secondo posto effettivo del girone D. Salerno resta quarta: piazza condivisa con il Virtus Kleb Ragusa.

Serie B - Girone D

Recupero - Ventiquattresima Giornata

Lions Basket Bisceglie - Virtus Arechi Salerno 69-62

Parziali: 21-12, 17-17, 9-17, 22-16

Bisceglie: Dri 27 (9/11, 1/5), Enihe 15 (2/2, 3/9), Dip 6 (3/5, 0/1), Giunta 6 (2/2, 0/1), Dron 5 (1/2, 1/6), Fontana 5 (0/4, 1/4), Tibs 3 (0/1, 1/1), Giannini 2 (1/2, 0/1), Seck (0/3, 0/0), Mastrodonato, Provaroni.

Salerno: Mennella 14 (6/7, 0/6), Moffa 13 (4/8, 1/3), Coltro 11 (5/7, 0/2), Cimminella 11 (3/6, 1/4), Valentini 6 (2/6, 0/0), Marini 4 (2/5, 0/3), Rinaldi 3 (0/3, 1/6), Caiazza (0/1, 0/1), Peluso, Romano, Capocotta,