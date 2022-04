Il salernitano King Danza è il nuovo campione italiano di wrestling Ha conquistato il titolo nello storico teatro Centofiori di Bologna

È il salernitano Giuseppe Danza, in arte “King Danza”, il nuovo campione italiano di wrestling. Il lottatore campano, nello storico teatro Centofiori di Bologna, ha sconfitto il giovane talento bolognese Jason, famoso per il soprannome “Cannonball”. Con una mossa da maestro King Danza è riuscito a sconfiggere l'avversario, laureandosi per la seconda volta campione italiano di wrestling professionistico nel corso dell’evento “Wrestling Megastars presenta: Jackpot – Tutto in Palio”.

Per Danza si tratta del secondo titolo nazionale ottenuto nella sua carriera, un traguardo che lo qualifica come professionista nel settore del wrestling. Attivo dal 2007 sui ring di tutto il mondo, oggi il giovane salernitano vanta una lunga e ricca esperienza nel campo dello sport dal vivo e dello spettacolo.

Già campione King of The Ring e attore per i Manetti Bros. (Ispettore Coliandro - Ammore e Malavita), Gabriele Mainetti e Sergio Castellitto, King Danza è un intrattenitore a 360 gradi. Oggi alla sua seconda vittoria nel wrestling italiano, ha calcato i ring delle federazioni WWE, NWE, OHO, FWE e ha ricevuto il premio “Record e Valori” dall’Unione Stampa Sportiva Italiana, che nel 2019 lo ha riconosciuto come primo e unico lottatore di wrestling meritevole di tale corona.

«L’impegno e la costanza ripagano sempre», è il messaggio che il lottatore vuole mandare a chi ha una grande passione e nella vita vuole rialzarsi anche dopo la più pesante delle cadute.