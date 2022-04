Basket femminile, Salerno vince Gara 1: Benevento ko 58-52 Semifinale promozione: Opacic (19 punti) e Valerio (17) sono le protagoniste in attacco

La Todis Salerno supera la Virtus Academy Benevento in Gara 1 della semifinale promozione per la Serie A2 femminile con il risultato di 58-52. Coach Aldo Russo ha subito presentato i nuovi acquisti tra parquet e panchina: doppia cifra per Uliana Datsko, 4 punti per Vladyslava Voloshyna e 3 per Carmen Scala.

Anatasia Opacic (19 punti) e Camilla Valerio (17) sono le protagoniste in attacco per le granatine. Alla Virtus Academy non basta il duo Secka-Piedel per vincere Gara 1 dopo il tentativo di recupero nell'ultima frazione. Ora è grande attesa per il secondo atto della serie al PalaParente di Benevento (ore 20). Mercoledì sarà Gara 2 con Salerno che avrà il match-point per l'accesso alla finale (la serie è al meglio delle 3 sfide con l'eventuale bella in casa della Todis).

Serie B - Semifinale Promozione

Todis Salerno - Virtus Academy Benevento 58-52

Parziali progressivi: 16-14, 34-22, 50-37

Salerno: Valerio 17, Orchi 4, Semenchuk ne, De Mitri, Ghiran ne, Datsko 10, Mancuso, Opacic 19, Voloshyna 4, Scala 3, Scolpini 2, Capriati ne. All. Russo.

Benevento: Piedel 15, Iarrusso ne, Uniti 2, Romano 2, Lafranceschina ne, Secka 16, Ucci 7, De Tata ne, Armenti 1, D’Avanzo 8.

Arbitri: Savarese, Vettone.

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92