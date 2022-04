Pallamano, A2: la Genea Lanzara travolge il Girgenti Salernitani scatenati, continua la corsa al secondo posto e ai play off.

Meglio di così non poteva andare per la compagine rossoblu della Genea Lanzara. I ragazzi di coach Nikola Manojlovic, nella nona giornata di ritorno del campionato Nazionale di Serie A2, hanno superato la formazione sicula del Girgenti col punteggio finale di 45 - 28.

Un successo largo e meritato per i giovani salernitani, i quali hanno espresso un buon gioco corale mantendo alto il ritmo del match per l’intero arco dei sessanta minuti, complici le numerose rotazioni operate dal tecnico di casa che ha dato spazio all’intera rosa a propria disposizione. Tutti gli effettivi, insomma, hanno dato il proprio contributo per la conquista dei due punti, utili al consolidamento della seconda posizione in classifica in condivisione con la Pallamano Ragusa che ha, però, disputato un match in più.

L’incontro diretto dai signori De Marco e Carcea vede la Genea partire forte con un break di 5-0 che spezza le gambe agli avversari, costretti al timeout. I siciliani accorciano sul 7-4, ma i padroni di casa continuano a premere il piede sull’acceleratore allungando sul 17-10 al 23’. Il primo tempo si chiude sul 19-13.

Nella ripresa il divario di sei reti si mantiene sono al 27-21, dopodiché in campo si vede solo la compagine di casa che, nonostante i cambi, è capace di piazzare un break di 9-1 in proprio favore che vale il momentaneo 36-22. Nel finale, la gara procede sul punto a punto ma per i salernitani c’è modo di effettuare l’ultimo strappo e la segnatura del diciassettenne Vignola è la ciliegina sulla torta che va a chiudere il match sul 45-28 finale.

Ottima prova da parte dei sedici effettivi della Genea Lanzara e menzione particolare per il mancino Avallone, in grande spolvero soprattutto nella ripresa.

GENEA LANZARA - GIRGENTI 45 : 28 (p.t. 19 : 13)

GENEA LANZARA: Milano A. 1, Senatore M. 2, Fiorillo 1, Milano C. 1, González, Florio 5, Vignola 1, Giordano, Petito 1, Navarro 4, Vitiello, Avallone 7, Vulic 8, Gomez Subarroca 4, Munda 5, Bellini 5. All: Manojlovic

GIRGENTI: Camilleri, Prinzivalli, Larsson 7, Mirotta, Gelo 7, Mantisi 8, Rubino, Randisi, Westberg 6, Scibetta.

ARBITRI: De Marco - Carcea

I RISULTATI DELLA 9^ GIORNATA DI RITORNO: Il Giovinetto - Palermo 36 : 26, Fondi - Benevento 34 : 33, Genea Lanzara - Girgenti 45 : 28, Ragusa - Aetna Mascalucia 39 : 31, Haenna - Atellana (rinviata).

LA CLASSIFICA: Fondi 34, Genea Lanzara* 28, Ragusa 28, Palermo 20, Benevento*** 18, Haenna** 16, Il Giovinetto* 14, Atellana 12, Girgenti 11, D. T. Mascalucia 7, Aetna Mascalucia 2.

*= 1 gara in meno