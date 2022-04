Basket, Serie A2: Scafati batte Cantù 66-62 Fase a orologio (terza giornata): Clarke e Rossato sono decisivi per la vittoria dei gialloblu

La Givova Scafati batte l'Acqua San Bernardo Cantù nel match valido per la terza giornata della fase a orologio di Serie A2. La squadra gialloblu vince con il finale di 66-62. Per Scafati sono decisive le prestazioni di Rotnei Clarke e Riccardo Rossato, fresco di rinnovo con il club dell'Agro. Ora per la Givova ci sono le ultime due sfide della stagione regolare prima dei playoff: mercoledì il recupero a Capo d'Orlando e domenica prossima la trasferta a Orzinuovi.

Serie A2 - Fase a Orologio

Terza Giornata

Givova Scafati - Acqua S.Bernardo Cantù 66-62

Parziali: 10-8, 18-12, 18-14, 20-28

Scafati: Clarke 22 (1/4, 3/8), Rossato 18 (3/5, 2/5), Daniel 10 (2/8, 0/0), Monaldi 7 (0/1, 2/8), Cucci 4 (2/4, 0/3), Mobio 3 (1/3, 0/2), Ikangi 2 (1/3, 0/2), Ambrosin (0/0, 0/1), Parravicini, Perrino, Grimaldi. All. Rossi.

Cantù: Bryant 15 (4/7, 1/4), Nikolic 14 (7/13, 0/1), Stefanelli 8 (3/4, 0/2), Da Ros 7 (2/5, 1/6), Bucarelli 6 (0/3, 1/2), Bayehe 6 (3/4, 0/0), Cusin 4 (1/3, 0/0), Severini 2 (1/1, 0/4), Boev, Tarallo. All. Sodini.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969