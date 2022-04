Basket, Salerno batte Cassino. Di Lorenzo: "Orgoglioso dei ragazzi" Serie B, girone D: vittoria molto importante per il quarto posto finale

La VIrtus Arechi Salerno batte la BPC Virtus Cassino tra le mura amiche. Vittoria con il risultato finale di 71-67 per i blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo nel match valido per la ventottesima e terzultima giornata del girone D di Serie B. Nei quaranta minuti del Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano sono decisivi gli istanti conclusivi con Salerno più lucida dei ciociari per un successo molto importante per la quarta posizione finale al termine della regular season in ottica playoff. "Abbiamo vinto una gara importante contro una squadra atipica vista la scelta di voler difendere a zona per quaranta minuti. - ha spiegato Di Lorenzo nel post-gara - In difesa abbiamo sempre tenuto botta e alla fine abbiamo conquistato un successo prezioso in chiave quarto posto. Sono davvero orgoglioso del lavoro svolto dalla squadra e dalla società".

Serie B - Girone D

Ventottesima Giornata

Virtus Arechi Salerno - BPC Virtus Cassino 71-67

Parziali: 14-12, 27-32, 47-47

In aggiornamento con il tabellino completo