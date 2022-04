Basket, Scafati-Cantù 66-62. Rossi: "Ci godiamo l'imbattibilità casalinga" Serie A2, il coach gialloblu: "Siamo stanchi, ma dobbiamo compiere l’ultimo sforzo"

La Givova Scafati chiude il ciclo di gare casalinghe della stagione regolare (girone rosso e fase a orologio) con l'imbattibilità. La squadra di coach Alessandro Rossi ha sempre vinto tra le mura amiche del PalaMangano. Anche ieri sera il roster gialloblu ha superato l'avversario di turno, l'Acqua San Bernardo Cantù con il finale di 66-62. "Ci godiamo questa imbattibilità casalinga in stagione regolare di cui va dato merito ai nostri giocatori, per la disponibilità e l’atteggiamento che sempre hanno messo in campo, anche stasera contro Cantù, partita in cui siamo riusciti a stare avanti ben 31 minuti, costruendo anche un vantaggio di +15, che però non abbiamo gestito bene. - ha spiegato Rossi nel post-gara - Abbiamo però dovuto fare i conti con un avversario che non ha mai mollato. Ci manca una sola vittoria nei prossimi due incontri per avere la matematica certezza del primo posto nel nostro girone".

Gli ultimi match della fase a orologio - "Siamo stanchi, ma dobbiamo compiere l’ultimo sforzo prima di gettarci a capofitto nei playoff. - ha aggiunto il coach della Givova - Onore a Cantù che, senza un americano, è riuscita ad essere in partita fino alla fine, a riprova della forza dell’organico allestito dalla dirigenza lombarda. Complimenti anche a noi che, in una serata in cui abbiamo fatto fatica più del solito, abbiamo comunque risposto con una grande prestazione difensiva. Non è stata una bella partita, c’è stata poca fluidità, ma tanta intensità. Dobbiamo imparare a non perdere fiducia quando non riusciamo ad andare a canestro con continuità".

