Pallamano, A2: per la Genea Lanzara c'è il derby campano a Benevento I salernitani faranno visita ai giallorossi che sono reduci da due grandi prestazioni.

A tre giorni dalla bella vittoria interna contro Girgenti, la Genea Lanzara riscende in campo e lo fa a Benevento affrontando, stasera alle ore 18:30, la compagine di casa allenata da Rui Carvalho.

Il match, valevole per la sesta giornata di ritorno, fu rinviato per motivi sanitari legati al Covid-19 all’interno del gruppo squadra dei sanniti. Ora, però, è tempo di scendere in campo per assegnare i due punti prima degli ultimi turni di campionato che vedranno i ragazzi di coach Manojlovic affrontare Aetna Mascalucia e Palermo.

Il Benevento, attualmente quinto in classifica e con alcuni match da recuperare, è reduce da un buon momento avendo superato il Ragusa tra le mura amiche e perso di misura sul campo della capolista Fondi. Di conseguenza, i salernitani dovranno mantenere alta la concentrazione per cercare di ben figurare in terra sannita e di ottenere l’intera posta in palio.

All’andata, la Genea Lanzara si aggiudicò il derby col punteggio finale di 29 – 26.

Sicuramente, Vulic e compagni arrivano all’appuntamento con il morale alto a fronte della bellissima prestazione offerta tre giorni orsono alla Palestra Caporale Palumbo contro il Girgenti, dove il tecnico di casa ha avuto modo di dare ampio minutaggio all’intera rosa a propria disposizione.

Servirà, insomma, l’apporto di tutti per concludere al meglio la Regular Season del campionato.

La gara sarà diretta dalla coppia arbitrale Pellegrino – Anastasio.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Fondi 34, Genea Lanzara* 28, Ragusa 28, Palermo 20, Benevento*** 15, Haenna** 16, Il Giovinetto* 14, Atellana 12, Girgenti 11, D.T. Mascalucia 7, Aetna Mascalucia 2.

*= 1 partita in meno