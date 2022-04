Genea Lanzara, il presidente Sica dopo il derby: "Ragazzi encomiabili" I salernitani sono tornati al secondo posto in solitaria con due punti di vantaggio sul Ragusa.

La vittoria di Benevento ha restituito il meritatissimo secondo posto in solitaria alla Genea Lanzara. La squadra del presidente Sica ha superato a pieni voti le difficoltà del derby campano e ora può guardare con grande ottimismo ai prossimi impegni.

“Siamo davvero felici e soddisfatti, i ragazzi sono stati encomiabili ottenendo un successo importante su un campo difficile dove, non dimentichiamolo, appena una settimana fa il Ragusa ha perso con uno scarto di sei reti. Il Benevento, inoltre, proveniva da un momento sicuramente positivo ma la nostra squadra ha interpretato al meglio la gara, riuscendo ad arginare ogni difficoltà”. Il morale è alto in casa salernitana. “Un successo che dà ancora più entusiasmo e voglia di fare bene a questo manipolo di giovanissimi che, in questi anni, sta facendo davvero qualcosa di magico regalando a tutti e regalandosi in primis grandi soddisfazioni”. E il bello deve ancora venire.