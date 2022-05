Basket, Salerno ko a Reggio Calabria: la Viola vince 65-61 Serie B, Coltro è il miglior realizzatore per il gruppo di coach Di Lorenzo

Risulta decisiva l'ultima parte del match. La Virtus Arechi Salerno va ko a Reggio Calabria contro la Viola con il risultato finale di 65-61. Parziale di 20-12 nella quarta frazione e i blaugrana escono sconfitti. Sono tre gli uomini in doppia cifra per Salerno con Mattia Coltro miglior realizzatore per il gruppo di coach Giampaolo Di Lorenzo, autore di 15 punti. Per Reggio Calabria c'è Federico Ingrosso, top-scorer di giornata con 20 punti.

Serie B - Girone D

Ventinovesima Giornata

Viola Reggio Calabria - Virtus Arechi Salerno 65-61

Parziali: 15-16, 11-13, 19-20, 20-12

Reggio Calabria: Ingrosso 20 (1/4, 6/8), Kekovic 14 (7/9, 0/6), Fall 12 (4/8, 0/0), Duranti 6 (0/2, 2/9), Gaetano 6 (2/3, 0/0), Balic 4 (0/1, 1/7), Barrile 3 (0/2, 1/1), Freno, Besozzi, Lazzari, Valente.

Salerno: Coltro 15 (2/8, 2/5), Rinaldi 14 (1/2, 4/5), Mennella 11 (1/5, 3/7), Bonaccorso 6 (3/8, 0/2), Marini 6 (0/3, 2/4), Cimminella 4 (2/4, 0/3), Romano 3 (0/1, 1/1), Valentini 2 (1/2, 0/1), Capocotta, Peluso, Caiazza.