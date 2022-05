Club Scherma Salerno, da Benevento una raffica di medaglie Come da tradizione il sodalizio salernitano ha dominato nel fioretto.

Tre vittorie e una raffica di medaglie e piazzamenti importanti per il Club Scherma Salerno negli Interregionali Under 14 svoltisi a Benevento, ultimo appuntamento prima del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Riccione, dove dall’11 al 18 maggio saranno assegnati i titoli italiani di categoria.

Come da tradizione il sodalizio salernitano di via Laurogrotto ha dominato nel fioretto. Nella categoria Bambine successo di Sirya Lambiase, terzo posto per Karol Rispoli, quinta Paola Pinto.

Club Scherma Salerno sul gradino più alto del podio anche tra le Giovanissime con Anna Marie Maisto, mentre ha chiuso settima Giulia Messano.

La terza vittoria, nella gara Ragazzi/Allievi, l’ha firmata Alessandro Bonavita, primo in un podio tutto griffato Club Scherma Salerno con il secondo posto di Federico Paolo Cupo e il terzo – pari merito – di Giuseppe Di Martino e Mattia Tedesco, a seguire quinto Andrea Raffaele Cammarota e 13° Mario Malangone mentre è stato costretto al ritiro per infortunio David Terlizzi.

Nella categoria Giovanissimi il migliore è stato Lorenzo Tina, che ha chiuso con un ottimo terzo posto, quinto Luca Giordano, sesto Edoardo Di Giacomo e settimo Maurizio Silvestri.

Infine, tra le Ragazze/Allieve, terza classificata Alessia Cuomo, seguita da Martina Funari (settima) e Sara Ingenito (decima).

Sempre tra i fiorettisti, ottime performance degli Esordienti Martin Coppola, Nicola Cuomo e Helenio Caliò.

Nel Sannio, però, il Club Scherma Salerno ha esultato anche di spada: seconda posizione per Federico Paolo Cupo, fiorettista che si è brillantemente cimentato in una specialità in cui non si allena quotidianamente, dando prova di grande polivalenza.

Dall'interregionale Under 14 alla Coppa Italia Giovani: il Club Scherma Salerno sorride anche a Rovigo dove, nella gara di fioretto maschile, Giuseppe Paolo Cupo ha chiuso con un eccellente settimo posto, che gli vale la qualificazione per il Campionato Italiano Under 20 in programma a fine maggio a Catania.

Qualificazione solo sfiorata ma prestazioni più che confortanti anche per i cadetti Simone Citarella, Carmine Lamberti e Chiara Bove, così come per l'under 20 Sergio Mughini.

Grande soddisfazione, sia per i risultati di Benevento che per le prove di Rovigo, da parte dello staff tecnico guidato dal maestro Marco Autuori e formato da Stefano Apolito, Valentina Iemma, Francesco Izzo e Luca Bottiglieri