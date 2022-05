Pallamano, A2: la Genea Lanzara chiude ospitando il Palermo Fischio d'inizio sabato alle 16. Sica: "Arriviamo a questa gara col morale altissimo".

Si chiude la stagione regolare del Campionato Nazionale di Serie A2. La Genea Lanzara, con i Playoff Promozione già in tasca, ospiterà i siciliani della Pallamano Palermo nel match in programma Sabato 7 Maggio con fischio di inizio alle ore 16.

Una giornata, quella all’orizzonte, di pura pallamano che vedrà, subito dopo la gara della maschile, in campo anche la compagine femminile della Jomi Salerno per la gara di ritorno di Semifinale Scudetto.

I salernitani cari al coach Nikola Manojlovic cercheranno di salutare il pubblico amico con un successo ma, al contempo, la gara col Palermo rappresenterà l’occasione per provare nuove combinazioni e testare ulteriormente il grado di forma dei rossoblu, attesi da un mese ricco di impegni tra Final Six Promozione in A1 e la Final Eight Scudetto Under 20, entrambe di scena in quel di Chieti.

All’ andata Vulic e compagni ottennero un bel successo a Palermo (30-36 il punteggio finale), conquistando due punti preziosi, risultati pesanti per l’economia della classifica dei salernitani, contro una squadra al completo ed in gran forma. I rosanero sono attualmente quarti in classifica e si presenteranno a Salerno per chiudere in bellezza l’annata sportiva e per cercare di blindare il posto in graduatoria, essendo tallonati dal Benevento, attualmente quinto e distante soltanto due punti.

Un impegno probante, insomma, per la Genea Lanzara che dovrà mantenere alte la concentrazione e l’attenzione per l’ intero arco dei sessanta minuti di gioco.

“Arriviamo a questa ultima gara di Regular Season col morale altissimo – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – e, al contempo, senza troppi assilli. Anche se i giochi sono già fatti dovremo approcciare alla gara così come fatto per tutte le altre, non dobbiamo abbassare la guardia ed, anzi, dobbiamo essere consapevoli che questo sarà l’ultimo incontro prima dei PlayOff Promozione. Sono certo che i ragazzi sapranno interpretare al meglio la gara, con l’ augurio di salutare il pubblico di casa e i nostri sostenitori con una bella performance”.

IL PROGRAMMA DELLE GARE: Genea Lanzara – Palermo; Il Giovinetto – Aetna Mascalucia; Fondi – Atellana; Benevento – D.T. Mascalucia; Haenna – Ragusa.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Fondi 36, Genea Lanzara 32, Ragusa 30, Palermo 22, Benevento** 20, Haenna** 16, Il Giovinetto* 14, Atellana* 12, Girgenti 11, D.T. Mascalucia 7, Aetna Mascalucia 2.

*= 1 partita in meno