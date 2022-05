Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno inizia la sua avventura verso l'Europa A Palermo per coronare il sogno di qualificarsi ad una competizione internazionale.

Venerdì 6 maggio 2022 ore 19:00, alla Piscina Olimpica comunale di Palermo andrà in scena la gara tra il Telimar Pallanuoto e la Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno. Prima giornata delle semifinali dei playoff di pallanuoto di Serie A1 maschile.

La Rari Nantes Salerno, settima nel girone scudetto e il Telimar, quinto in classifica al termine del girone scudetto, si giocheranno un posto nella finale dei playoff, al meglio di tre gare in programma venerdì 6 maggio la prima, sabato 14 maggio alla Simone Vitale la seconda, e la possibile terza di nuovo a Palermo mercoledì 18 maggio.

Dopo un mese esatto dall’ultima gara, tenutasi alla Simone Vitale contro la Pro Recco il 6 aprile, si riparte tutti da zero.

La Rari Nantes Salerno torna a competere con un obiettivo importante: il quinto posto in classifica che la qualificherebbe per l’ultimo pass per l’Europa. La motivazione non manca e la consapevolezza di poter giocarsi tutto su risultati secchi.

“Siamo consapevoli del valore del nostro avversario e delle difficoltà che questa gara presenta ma giochiamo per un risultato storico e daremo tutto quello che abbiamo per provare a centrarlo” queste le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

“Le nostre ambizioni comprendono il fare sempre meglio e dare sempre il massimo. Sono sicuro che andremo a Palermo e cercheremo di fare la nostra partita. Senza dubbio ci faremo trovare pronti, anche se sappiamo che sarà una partita difficile perché il Palermo un’ottima squadra. Non ci aspettano partite facili, sappiamo della difficoltà delle partite però noi dobbiamo in qualche modo farci trovare pronti. Vogliamo davvero regalare un sogno perché Salerno non è mai stata in Europa. Tanto dipenderà dalla condizione mentale che nelle ultime fasi di campionato conta più della condizione fisica. Noi sicuramente andremo là consapevoli che dovremmo fare la nostra partita.” Le parole del portiere rarinantino Simone Santini.