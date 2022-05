Jomi Salerno: in campo per Gara 2 di semifinale scudetto Dalla Costa: “Attesa da una nuova battaglia. Daremo il massimo per chiudere la serie in due gare”.

Le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno in campo per Gara 2 di semifinale scudetto. Le ragazze guidate in panchina da coach Laura Avram ospiteranno il Mestrino alla palestra Caporale Paumbo per cercare di strappare il pass per la Finalissima. Capitan Napoletano e compagne hanno vinto i primi 60’ della serie. La formula non fa pesare i gol di scarto del primo confronto: l'Alì – Best Espresso Mestrino, dunque, deve vincere – e non sarà semplice – ma potrà farlo con qualunque divario per condurre la serie alla bella. “Gara uno – afferma il terzino della Jomi Salerno – è stata una partita difficile ma alla fine siamo riuscite a centrare l'obiettivo portando a casa la vittoria. Mestrino giocava in casa, voleva ben figurare ed è riuscita a metterci in difficoltà. Domani (sabato 7 maggio ndr) ci attende un'altra battaglia, giochiamo davanti al pubblico amico, i nostri tifosi possono essere il nostro uomo in più. Non bisogna comunque pensare alla gara uno, si riparte da zero. Il nostro obiettivo è quello di chiudere la serie in due gare per prepararci al meglio alla serie di finale scudetto. Sappiamo che non sarà facile, Mestrino venderà cara la pelle. Dobbiamo disputare – conclude la stessa Ilaria Dalla Costa – sicuramente una gara migliore rispetto alla gara uno, dobbiamo commettere meno errori al tiro ed essere più attente in difesa. Daremo il massimo per conquistare la vittoria”.