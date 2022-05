Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno cede in gara uno dei play off a Palermo Campani battuti 9-4, sabato 14 maggio si gioca alla Simone Vitale.

E’ iniziata male l’avventura nei play off per conquistare un posto in Europa della Rari Nantes Salerno. Gli uomini di coach Citro sono stati battuti per 9-4 dalla TeLiMar nella sfida che si è giocata venerdì alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo alle ore 19:00. Match subito in salita per i campani che hanno subito un pesante passivo di 4-0 nel primo periodo. Svantaggio aumentato nei due successivi quarti e ridotto solo nell’ultimo quando la Rari Nantes Salerno è riuscita ad andare a segno per due volte. Adesso la squadra deve concentrarsi su gara due che si giocherà sabato 14 maggio alle 19:00 alla Simone Vitale di Salerno.

“Abbiamo approcciato male la gara subendo un parziale di 4-0 che ha reso tutto più semplice per il TeLiMar” ha spiegato a fine match coach Citro. “Abbiamo avuto poca qualità individuale e siamo stati troppo "morbidi". Sabato a Salerno in gara 2 per rimetterci in gioco dobbiamo dare tutti di più”.

TELIMAR - RN NUOTO SALERNO 9-4 (Parziali: 4-0, 2-1, 2-1, 1-2)

TABELLINO:

TELIMAR: G. Nicosia, M. Del Basso 2, A. Sorrentino, F. Di Patti, D. Occhione, A. Vlahovic 3, E. Fabiano, L. Marziali, F. Lo Cascio 1, E. Giuliano, R. Lo Dico 2, A. Basic 1, L. Ricciardello, All. Baldineti

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 1, U. Esposito 1, C. Sanges, M. Gluhaic, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo 1, M. Elez, G. Parrilli, A. Fortunato 1, D. Pica, G. Taurisano, All. Matteo Citro.

Note: Nel quarto tempo Taurisano subentra a Santini in porta per il Salerno e Ricciardiello subentra a Nicosia in porta per Telimar. A 2.10 del secondo tempo Nicosia (T) para un rigore a Elez (S). A 1.21 del quarto tempo Taurisano (S) para un rigore a Del Basso (T). Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Telimar 3/7 + 2 rig., Salerno 2/8 + 1 rig. Spettatori: 300.

Arbitri: BIANCO D. ROVIDA