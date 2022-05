Basket Femminile, finale regionale: Salerno vince Gara 1, Battipaglia ko Match point casalingo per le granatine di coach Russo giovedì al PalaSilvestri di Matierno

La Todis Salerno vince gara 1 della finale regionale playoff di Serie B femminile. Le granatine di coach Aldo Russo vincono sul parquet della Omeps Agrivit Afora Battipaglia con il finale di 64-71, strappano il fattore campo e nella serie al meglio delle 3 gare ecco il match casalingo per Salerno con Battipaglia costretta alla vittoria in trasferta per riportare tutto in casa con una bella tra le mura amiche. Giovedì sarà gara 2 al PalaSilvestri.

"Non abbiamo fatto nulla. - ha affermato Russo - Abbiamo vinto gara 1 ribaltando i primi due quarti giocati in modo farraginoso, senza sviluppare il nostro piano gara. Aumentando l’aggressività abbiamo trovato fiducia nei canestri. Giocare a ritmo basso una finale può condizionarti se devi sempre creare tiri con poco vantaggio. - ha aggiunto il coach della Todis - È venuto fuori il nostro essere sempre collaborativi nel terzo quarto: ero consapevole che potevamo far bene. La chiave è stata soprattutto la difesa. Siamo riusciti a mantenere equilibrio, all’inizio eravamo un po’ troppo frenetici. La prova è da squadra che sta diventando matura ma ora dobbiamo resettare totalmente e pensare a gara 2".

Serie B Femminile

Finale Regionale Playoff

Omeps Agrivit Afora Battipaglia - Todis Salerno 64-71

Parziali progressivi: 20-11; 38-26; 46-49

Battipaglia: Logoh 8, Lombardi 9, Seka ne, Mazza 13, Feoli ne, Chiapperino, Dione 6, De Feo 8, Susca, Bona 15, Chiovato, Milani 5. All. Di Pace.

Salerno: Valerio 9, Orchi 16, Semenchuk ne, De Mitri 6, Ghiran ne, Datsko 14, Mancuso 2, Opacic 13, Voloshyna 6, Scala 5, Scolpini, Capriati ne. All. Russo.

Arbitri: Leggiero, Pezzella.

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92