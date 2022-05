Scherma, CDM sciabola: Gregorio e compagne quarte nella prova a squadre Sulle pedane di Hammamet in Tunisia le azzurre hanno sfiorato la medaglia perdendo con la Francia.

La stagione di Coppa del Mondo di Rossella Gregorio era iniziata benissimo. La salernitana è tornata a tirare come non faceva da un po’ di anni, anche se nelle ultime uscite ha fatto un po’ di fatica come accaduto nella tappa tunisina di Hammamet. Nell’individuale la campionessa salernitana non è riuscita ad andare oltre il secondo turno dove è stata eliminata nel derby tricolore dalla Baldini.

Oggi era in programma la prova a squadre dove, nonostante un problema fisico, ha provato comunque a dare il suo apporto. Il quartetto formato dalla campana, da Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro, ha iniziato la sua gara contro la Romania battuta 45-39, per poi proseguire con la sfida vinta con l’Ungheria all’ultima stoccata 45-44.

Vittoria che ha catapultato le azzurre in semifinale dove però è arrivato il ko 45-31 contro la fortissima Corea che si è aggiudicata anche la finale nella sfida tutta asiatica contro il Giappone. Nell'assalto per la medaglia di bronzo la Gregorio ha preso il posto di Martina Criscio, ma nemmeno l’apporto della salernitana è riuscita a cambiare l’inerzia dell’assalto che è stato vinto dalle transalpine 45-31.

Il quarto posto conferma comunque che il quartetto azzurro è competitivo e questa è una splendida notizia in vita di Europei e Mondiali dove Gregorio e compagne punteranno ad una medaglia.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Hammamet (Tunisia), 8 maggio 2022



Finale

Corea - Giappone



Finale 3/4 posto

Francia b. ITALIA 45-31



Semifinali

Corea b. ITALIA 45-31

Giappone b. Francia 45-30



Quarti

ITALIA b. Ungheria 45-44

Francia b. Azerbaijan 45-34

Giappone b. Bulgaria 45-25

Corea b. Polonia 45-36



Tabellone dei 16

ITALIA b. Romania 45-39



Classifica (26): 1. Corea 2. Giappone 3. Francia, 4. ITALIA