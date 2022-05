Basket, Salerno: ecco l'avversaria playoff della Virtus Arechi Tutti i verdetti della Serie B al termine della stagione regolare 2021/2022

La Virtus Arechi Salerno affronterà la Kienergia Rieti nella serie dei quarti di finale del tabellone 4 di Serie B. I blaugrana, quinti al termine della stagione regolare nel girone D, affronteranno la quarta forza del girone C, in una serie al meglio delle cinque gare. Fattore campo per i laziali: Gara 1 e Gara 2 in trasferta per Salerno, che ospiterà Rieti in Gara 3 e nell'eventuale Gara 4 al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano con l'eventuale bella in casa della Kienergia. La Virtus Arechi ha vinto la Pavimaro Molfetta nell'ultimo appuntamento di regular season. "Bravi i ragazzi, oggi e in tutti questi mesi. - ha affermato il coach dei blaugrana, Giampaolo Di Lorenzo - Abbiamo, infatti, disputato un'ottima stagione, ora però concentrati per i playoff perché vogliamo dire la nostra".

Ecco i verdetti della Serie B al termine della stagione regolare 2021/2022