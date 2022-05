Basket femminile, Salerno-Battipaglia: sfida decisiva nella finale playoff Serie B: 1-0 e match-point casalingo per le granatine. Ospiti costrette al successo per la bella

Domani, con palla a due alle 20.30, al PalaSilvestri di Matierno, la Todis Salerno ospiterà la Omeps Agrivit Afora Battipaglia per Gara 2 della finale regionale playoff di Serie B. Sarà match-point casalingo per le granatine, vincenti in Gara 1 a Battipaglia (64-71). “Vogliamo giocarci le nostre carte, abbiamo ribaltato il fattore campo e ora dobbiamo essere consapevoli e concentrate, sapendo che Battipaglia darà il tutto per tutto. - ha spiegato il coach della Todis, Aldo Russo - Il match si giocherà su fattori tecnico tattici, perché in una finale playoff ci si aspettano adattamenti consequenziali al fatto che le squadre si conoscono, ma anche sull’energia e su quelle piccole cose che saranno fondamentali in una gara2 che ci vede con una chance importante all’orizzonte. Bisogna essere pronti a soffrire, restando tutti uniti come già fatto a Battipaglia, dove abbiamo recuperato col piglio giusto i primi due quarti. Le partite durano 40’, occorrerà sviluppare il game plan che ci siamo prefissati e sapere che terzo e quarto periodo disputati a Battipaglia ci hanno detto che possiamo dire la nostra. Sarà una partita spigolosa, ci aspettiamo un arbitraggio che – come in gara1 – influisca poco e non faccia innervosire le parti. E poi, spero vivamente in un PalaSilvestri gremito a sostenere queste ragazze e la società che meritano tanto, visti tutti gli sforzi che stanno profondendo".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92