Basket Femminile, Salerno vince il playoff regionale di Serie B All'orizzonte la sfida interzona, di fatto una semifinale promozione per le granatine

La Todis Salerno vince Gara 2 della finale playoff regionale di Serie B Femminile contro la Omeps Agrivit Afora Battipaglia e vola allo spareggio interzona contro la vincente del girone umbro-toscano, di fatto la semifinale promozione, in programma il 29 maggio e il 5 giugno (doppia sfida con la differenza canestri decisiva per il passaggio del turno). Finale di 46-43 nella seconda gara per le granatine di coach Aldo Russo, vincenti già in Gara 1 e che, quindi, chiudono la serie e ottengono la vittoria in ambito regionale.

"Sono commosso ed orgoglioso delle ragazze e del club. Ancora una volta abbiamo superato momenti di difficoltà durante la gara con un’abnegazione incredibile. Ma non passi il messaggio che l’abbiamo vinta esclusivamente di ‘garra’. - ha spiegato Russo nel post-gara - L’abbiamo vinta con contenuti tecnico-tattici, contro una società che ha tesserato due giocatrici dall’A1 all’ultimo momento e ce le siamo ritrovate sabato in gara1. Vuol dire che ci temeva, se ha fatto questo. Tutto ciò avvalora ancora di più la vittoria del gruppo, delle ragazze, della società, dello staff. Abbiamo arginato le loro bocche da fuoco e in attacco abbiamo contrastato la loro fisicità, riuscendo ad attuare il piano partita. Le ragazze mi seguono tanto, sono maturate: stiamo diventando sempre più squadra, abbiamo degli equilibri nuovi che stiamo sempre migliorando. Non siamo appagati, vogliamo giocarci bene le nostre carte nella fase interregionale. È un vanto battere la squadra che si è dichiarata favorita a inizio campionato, da outisder quale ci consideravano. Un grazie alla società, ma soprattutto a Gennaro Apicelli e Valerio Russo: senza staff non sono nessuno, senza di loro loro non riusciremmo ad avere la fisicità per 40’ e ad incidere anche per quel che riguarda lo studio delle partite. C’è team, c’è unione, essenza dell’essere squadra".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92