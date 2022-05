Rari Nantes Salerno, Citro: "Abbiamo dato tutto quello che avevamo" “Le ultime sconfitte in questi play off non ci devono far dimenticare quanto di buono abbiamo fatto”

La Rari Nantes ci ha provato. L’impegno non è mancato. La Telimar Palermo però ha qualcosa in più. Lo dice il campionato e soprattutto queste due sfide che hanno permesso ai siciliani di continuare a sognare l’Europa. In casa salernitana però sanno bene cosa non ha funzionato. Occhi puntati soprattutto sulla fase difensiva, troppe le occasioni concesse ad una squadra di qualità.

“Sicuramente abbiamo dato tutto quello che avevamo” ha spiegato coach Citro. “Abbiamo provato a stare in partita, loro sono una squadra che ha tanta qualità. Quello che ci è mancato è stata la fase difensiva. Abbiamo sciupato anche diverse opportunità e ci sono stati diversi errori individuali che poi ci sono costati delle ripartenze e dei gol. Loro hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Adesso ci attende la finalina 7-8 posto. Non sarà facile giocare questa partita perché fondamentalmente non ci giocheremo nulla, però cercheremo di onorare al massimo il campionato ricordando sempre che oggi per noi è stata veramente una giornata di festa, ci siamo giocati una partita per andare in Europa, nell'anno del centenario, questo non lo dobbiamo dimenticare. Le ultime sconfitte in questi play off non ci devono far dimenticare quanto di buono abbiamo fatto. Negli ultimi tre anni siamo stati costantemente nelle prime otto del torneo, questo non è da poco non è scontato e non è nemmeno facile da ripetere". Non è facile ma bisognerà provarci perché la Rari Nantes Salerno ha meritato in acqua di essere una delle migliori squadre della serie A1.