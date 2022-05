Rari Nantes Salerno, capitan Luogo: "Abbiamo dato tutto" “Ci dispiace anche per non aver regalato questa vittoria al pubblico".

In casa la Rari Nantes Salerno si attendeva una partita diversa. Meno divario e più lotta, ma alla fine la Telimar Palermo ha fatto vedere di avere più frecce al proprio arco meritando il passaggio del turno. “Ci aspettavamo sicuramente un'altra partita, ci aspettavamo di giocarcela fino alla fine” sono queste le prime parole di un amareggiato capitan Michele Luogo. “Purtroppo, anche questa volta abbiamo preso un break importante nella parte iniziale della partita, poi abbiamo fatto fatica a rientrare. Ogni volta che provavamo ad avvicinarci avevamo delle distrazioni difensive un po’ anche la loro bravura nelle conclusioni e non siamo mai riusciti ad avvicinarci veramente per mettere in discussione il risultato. Ci dispiace anche per non aver regalato questa vittoria al pubblico. I nostri tifosi avevano risposto bene, sono stati veramente calorosi ci hanno sostenuto tutta la partita, li ringraziamo ci dispiace di non aver fornito magari una prestazione migliore. Però devo dire che ognuno di noi è uscito dall'acqua avendo dato tutto. Speriamo in un prossimo futuro di poterci riprovare e di potere invertire il risultato finale. Da parte nostra ce la mettiamo sempre tutta”. Il ciclo non è finito. La Rari Nantes Salerno potrà costruirsi altre occasioni. L’Europa resta un sogno meraviglioso da continuare ad inseguire già dalla prossima stagione.