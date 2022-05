Pallamano, A2: la Genea Lanzara è pronta per i play off Il sogno della massima serie passa per le sfide contro Malo e Cingoli.

Testa ai playoff per sognare la Serie A1. Al termine di una Regular Season ritenuta straordinaria, considerando che i salernitani hanno bissato, con una squadra ancora più giovane della passata stagione ed in parte cambiata, il raggiungimento degli spareggi promozione, la Genea Lanzara è chiamata nuovamente a giocarsi il tutto per tutto ne “La Casa della Pallamano” di Chieti.

Un’appuntamento tutto da vivere per la compagine di Nikola Manojlovic, con obiettivi già ampiamente raggiunti, ma di base con la spavalderia e la spensieratezza di non avere nulla da perdere, anzi soltanto da guadagnare in termini di esperienza per il futuro.

La compagine cara al Presidente Sica che, nel frattempo, si è messa già da tempo a lavorare per la prossima annata agonistica, affronterà nel cammino dei PlayOff Promozione A1 le capoliste degli altri due raggruppamenti dell’A2 Nazionale, ovvero Malo e Cingoli. La Genea osserverà un turno di riposo nella giornata inaugurale di Mercoledì 18 Maggio, per poi esordire il giorno seguente.

Giovedì 19 la prima sfida col Malo. Veneti e campani si sono incrociati nella stagione passata, con il Malo vittorioso per 24-21. La compagine di coach Murino trova nel portoghese Monteiro e negli esperti Nincevic e Zanutto i propri punti di forza e cercherà di conquistare il pass per l’ A1, dopo la sconfitta in semifinale di un anno fa. Nella giornata di Venerdì 19, invece, la Genea Lanzara sfiderà il Cingoli, formazione marchigiana retrocessa dalla massima serie e partita a Settembre con l’ intento di riacciuffare il massimo campionato. Anche per la squadra di coach Palazzi atleti di spessore come Mota, Anzaldo, D’Benedetto e Guerrero.

Insomma, un appuntamento che si preannunzia ostico ma la Genea Lanzara, di certo, non parte sconfitta e salirà in terra abruzzese per dare filo da torcere alle dirette avversarie:

“Siamo enormemente soddisfatti per questa stagione sportiva – dichiara il Presidente Domenico Sica – penso che questo gruppo vada celebrato per quanto fatto nel corso di questa annata e adesso ci prepariamo ai PlayOff, con la consueta umiltà che ci contraddistingue e con la consapevolezza di aver acquisito in questi mesi delle esperienze formative. Serviranno attenzione e la voglia di dimostrare che possiamo giocarcela. Dobbiamo andare in campo con grande desiderio, evitando di lasciarci condizionare dagli umori che possono cambiare anche durante una stessa partita da un momento all’altro. La testa fa sempre la differenza. Nel frattempo stiamo già lavorando per la prossima stagione ed abbiamo, da tempo, le idee più che chiare per il futuro: di certo siamo solo all’inizio del nostro progetto di crescita”