Jomi Salerno, domani la resa dei conti contro Bressanone Gara tre assegnerà lo scudetto, fischio d'inizio alle 19 con le campane impegnate in trasferta.

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E' la resa dei conti. Domani sera (martedì 17 maggio) alle ore 19 al Palasport di Bressanone andrà in scena la gara tre di finale Scudetto. Capitan Napoletano e compagne in terra altoatesina hanno già archiviato la sconfitta di misura in gara 2 e lotteranno per la conquista dell'ennesimo tricolore. Match in diretta su Eleven Sport (sito o app). “Purtroppo abbiamo sprecato – afferma il tecnico Laura Avram – una grande opportunità. Abbiamo sprecato davvero tanto in gara due, abbiamo fallito e gettato alle ortiche davvero tanti tiri puliti. Tutto ciò ci ha ovviamente penalizzato. Adesso però – continua il tecnico della Jomi Salerno – non bisogna più pensare alla sconfitta rimediata domenica ma solo alla terza gara in programma martedì (domani ndr). Riprendersi e rialzarsi – termina la stessa allenatrice della formazione salernitana, Laura Avram – è la cosa più importante. Le finali sono piene di alti e bassi, noi daremo il massimo con la mente libera e con la voglia di divertirsi e godersi una bellissima finale Scudetto”