Playoff Serie B, Salerno ancora ko. La NPC Rieti vola sul 2-0 (71-63) Venerdì sarà Gara 3 al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano tra i blaugrana e i laziali

La Virtus Arechi Salerno esce sconfitta dal PalaSojourner di Rieti anche in Gara 2. La NPC vince con il finale di 71-63, che vale come il cambio di marcia per i blaugrana, ora però spalle al muro nella serie dei quarti di finale promozione. Salerno dovrà piazzare un tris per accedere alla semifinale. La Kienergia vince con Giorgio Broglia top-scorer da 18 punti. Alla Virtus Arechi non bastano 3 uomini in doppia cifra. Venerdì sarà Gara 3 al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano. Gli uomini di coach Giampaolo Di Lorenzo dovranno vincere per allungare la serie. Sarà il primo match point per i laziali.

Serie B - Playoff

Quarti di Finale - Gara 2

Kienergia Rieti - Virtus Arechi Salerno 71-63

Parziali: 16-18, 22-15, 14-12, 19-18

Rieti: Broglia 18 (3/4, 3/6), Testa 12 (2/3, 2/4), Del Testa 10 (0/0, 2/5), Saladini 9 (1/1, 2/6), Papa 8 (0/2, 1/1), Tiberti 7 (2/3, 1/3), Antelli 5 (1/6, 1/2), Timperi 2 (1/4, 0/1), Buccini, Imperatori, Feliciangeli, Cortese.

Salerno: Mennella 13 (1/3, 3/6), Rinaldi 10 (2/3, 2/5), Valentini 10 (3/7, 0/2), Moffa 8 (1/3, 2/6), Cimminella 8 (1/1, 2/3), Marini 6 (1/2, 1/4), Coltro 4 (2/4, 0/3), Romano 4 (2/2, 0/0), Caiazza (0/0, 0/1), Peluso.