Jomi Salerno, arrivano i complimenti del Sindaco Napoli “"Bravissime, ragazze. Siete il nostro orgoglio".

Gara tre della finale scudetto del torneo di A1 di pallamano femminile ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Jomi Salerno. Si è interrotta la striscia di quattro successi consecutivi ma va dato il merito a Bressanone di aver meritato il titolo al termine di una stagione quasi perfetta. In casa Jomi l’occasione per fare il colpaccio c’è stata in gara due, ma ormai è inutile pensarci. Intanto per la squadra guidata in panchina da Laura Avram sono arrivati i complimenti del primo cittadino.

"Bravissime, ragazze. Siete il nostro orgoglio". Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli esprime i complimenti dell'Amministrazione Comunale di Salerno e della città per le atlete della PDO Jomi Salerno giunte seconde nel campionato nazionale di pallamano femminile. Le ragazze salernitane sono state superate sul filo di lana dalle rivali del Bressanone nella terza e decisiva gara scudetto. "Nonostante la comprensibile amarezza per aver ceduto il tricolore - dichiara Vincenzo Napoli - questa società merita il nostro applauso. La PDO Jomi è una vera dinastia della pallamano italiana sempre ai vertici di questa disciplina da molti anni. Complimenti per l'organizzazione, la determinazione, la valorizzazione dei talenti. Ed in bocca al lupo per le prossime sfide. Salerno vi ama".

Belle parole e sostegno che serviranno per il futuro, perché dopo aver smaltito la delusione, la società inizierà a progettare un nuovo assalto al titolo tricolore.