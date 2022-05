Pallanuoto, A1: la Rari Nantes si gioca il settimo posto col Genova Quinto Sabato alle 19:00 alla Simone Vitale il fischio d'inizio della sfida.

Sabato alle 19:00, alla Piscina comunale Simone Vitale di Salerno andrà in scena la gara 1 che delineerà il settimo e l’ottavo posto della classifica finale della stagione 2021/2022 di pallanuoto di Serie A1 maschile. La Rari Nantes Salerno per scoprire la squadra sfidante ha dovuto attendere il risultato della bella delle semifinali dei play off tra l’Ortigia Siracusa e il Genova Quinto, che si è tenuta mercoledì.

Sarà ancora una volta un matco contro il Genova Quinto, sfidante storica della Rari, con la quale ci si contenderà una posizione in classifica. Il Genova ha dimostrato di essere in uno stato fisico e mentale ottimale, mettendo seriamente in difficoltà l’Ortigia nella gara 3.

Anche mister Citro sottolinea il livello di sfida: “Sarà importante trovare le motivazioni per chiudere al meglio la stagione. il Quinto ha dimostrato di essere una squadra solida che gioca una buona pallanuoto”..

“Sarà sicuramente una partita combattuta e non facile dal punto di vista psicologico ma daremo tutto per concludere al meglio questa stagione.” le parole del difensore giallorosso Umberto Esposito. Diretta streaming disponibile sulla pagina Facebook della Rari Nantes Salerno. Ingresso gratuito, con mascherina ffp2 obbligatoria.