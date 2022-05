Scherma, GP FIE a Padova: la Gregorio e altre undici azzurre a caccia del podio La campana era già qualificata grazie al ranking, domenica la fase finale.

E’ iniziato oggi a Padova l’edizione 2022 del Trofeo Luxardo che è tornato dopo due anni di stop. Nella prima giornata in pedana sono salite le sciabolatrici per andare a caccia di un posto nel tabellone delle migliori 64. Già qualificata la campana Rossella Gregorio che grazie al ranking, insieme ala compagna di squadra Martina Criscio, oggi ha potuto osservare da vicino la caccia alla qualificazione delle altre azzurre. Alla fine saranno dodici le italiane al via nella giornata di domenica quando verranno assegnati i posti sul podio. Oltre a Gregorio e Criscio, si sono conquistate la qualificazione Michela Landi, Irene Vecchi, Chiara Mormile, Sofia Ciaraglia, Camilla Fondi, Giulia Arpino, Claudia Rotili, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano e Benedetta Fusetti. A fine giornata, attraverso i canali federali, ha parlato anche il CT della sciabola Nicola Zanotti.

“Un ottimo bottino avere 12 atlete nel tabellone principale della gara femminile. Qualche derby ci ha un po’ penalizzato, ma la scherma è così, e sono comunque soddisfatto della risposta data dalle ragazze soprattutto da molte giovani. È sempre bello tornare a gareggiare in campo internazionale in casa, davanti a tanti italiani che fin dalla prima giornata hanno tifato per le azzurre. Il Luxardo, poi, è la storia della scherma ed è emozionante tornare a tirare qui. Domani proveremo a far bene anche nella fase preliminare maschile prima di concentrarci sul gran finale di domenica”.