Scherma, GP FIE di Padova: Gregorio tra le migliori otto La salernitana si è fermata ai quarti di finale battuta dall’azera Bashta.

Il Trofeo Luxardo di Padova, tornato dopo due anni di stop come Gran Prix FIE, ha visto in gara una buona Rossella Gregorio. La salernitana ha agguantato l’obiettivo di entrare tra le migliori otto dimostrando di essere in un buon periodo di forma.

Non è stato facile per l’atleta del gruppo sportivo dei Carabinieri strappare questo piazzamento. Già nel primo turno si è ritrovata a dover affrontare un derby durissimo contro la Fondi battuta solo all’ultima stoccata (15-14). Ancora sfida tutta azzurra anche nel secondo turno dove la Gregorio ha battuto per 15-9 la Arpino.

Dopo le due vittorie che le hanno dato grande morale, la campionessa salernitana, che in questa stagione è già salita due volte sul podio nell’individuale, è riuscita a superare anche la polacca Matuszak per 15-12 approdando ai quarti.

L’avventura della più forte sciabolatrice azzurra si è fermata al cospetto dell’azera Bashta che si è imposta nettamente per 15-7. La gara è stata vinta proprio dalla ragazza dell’Aserbaijan in finale sulla giapponese Takashimo. Bronzo per Emura e Queroli.