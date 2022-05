Pallanuoto, A1: Rari Nantes a Genova per gara due contro il Quinto Capitan Luongo: "Dovremo diminuire gli errori, soprattutto tecnici ed individuali".

Mercoledì 25 maggio alle 20:30, alla Piscina di Albaro a Genova, andrà in scena gara 2 della finale per il settimo e l’ottavo posto nel torneo di serie A1 di pallanuoto maschile tra Quinto e Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Un match che è utile solo per le statistiche e che sembra essere più un peso che altro per entrambe le squadre. Gara 1 è stata vinta dal Genova Quinto che, alla Vitale di Salerno, dopo una buona partenza è riuscita a contenere il ritorno dei padroni di casa. Per tornare a giocare davanti al pubblico amico, la squadra di coach Citro deve provare a fare il colpaccio esterno. Sarà fondamentale trovare le motivazioni, cosa non facile per una partita quasi inutile.

“Dobbiamo trovare le giuste motivazioni per affrontare questo scorcio finale di stagione per fare risultato dobbiamo mettere in acqua attenzione e determinazione” ha spiegato Mister Matteo Citro. Oltre al tecnico ha parlato anche il capitano Michele Luongo.

“Ci teniamo a concludere questa stagione, iniziata con tanti buoni risultati, davanti al pubblico di casa, davanti ai nostri tifosi. Da parte nostra ci sarà un ulteriore sforzo per provare ad allungare la serie A con gara tre. Vorremmo chiudere la stagione in casa e regalare, se riusciamo nell'intento di gara due, una gioia conclusiva. Sarà una partita agonisticamente sulla falsariga di gara uno, dove sicuramente l'aggressività, l'impegno e la voglia di vincere non sono mancati. È chiaro che dovremmo diminuire gli errori, soprattutto tecnici ed individuali, essere attenti sugli uno contro uno e migliorare le percentuali in superiorità numerica. Il Quinto è una squadra che subisce poche reti, noi di contro siamo un attacco che produce parecchio davanti in fase offensiva. Dobbiamo evitare passaggi a vuoto nell'arco dei quattro tempi. Serve ancora una partita di concentrazione, di dedizione e di compattezza di squadra. Noi ci proveremo, daremo sicuramente il massimo, il 100% perché comunque scendiamo sempre in acqua per vincere. Anche se il valore della partita è limitato noi con il Quinto giochiamo sempre partite belle maschie, quindi da parte nostra sarà sempre una bella sfida. Speriamo quindi di regalarci un'altra bella giornata di sport sabato prossimo in casa”. Il match sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube dello Sporting Club Quinto.