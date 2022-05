Pallanuoto, A1: la Campolongo Hospital Rari Nantes chiude all'ottavo posto Salernitani battuti 11-9 in gara due, il Genova Quinto ha chiuso al settimo posto.

La stagione della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno è andata in archivio nella piscina di Albaro dopo gara due per la sfida valida per il settimo posto contro il Genova Quinto. Dopo aver perso in gara uno, i campani sono stati battuti anche nella seconda sfida andata in scena ieri sera. I liguri si sono imposti per 11-9 conquistando la settima piazza nel torneo di serie A1.

Il match è stato equilibrato nonostante coach Citro ha dovuto fare a meno di Maroje Gluhaic, Daniel Gallozzi, Giuliano Spatuzzo e Andrea Fortunato. La contesa si è decisa nell’ultimo periodo dopo un lungo equilibrio. Da segnalare l’esordio del classe 2003 Marco Arienzo che ha disputato una buona partita.

IREN GENOVA QUINTO- RN SALERNO 11-9 (Parziali: 3-2, 4-4, 1-2, 3-1)

TABELLINO

IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, Villa 1, F. Panerai 3, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora 1, N. Figari 2, L. Bittarello, M. Gitto, M. Guidi 2, Valle All. Del Galdo

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 1, U. Esposito 3, C. Sanges, M. Tomasic 2, N. Cuccovillo 2, M. Elez 1, G. Parrilli, M. Arienzo, D. Pica, G. Taurisano, All. Matteo Citro.

Note: RN Nuoto Salerno con undici giocatori a referto. Usciti per limite di falli Gambacciani (I), Nora (I) e Tomasic (S) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 3/11 e RN Nuoto Salerno 5/15. Spettatori 250 circa.

Arbitri: NICOLAI PAOLETTI