Rari Nantes Salerno, capitan Luongo: "Grande prova di carattere" Il leader della squadra esalta la prestazione in emergenza fatta a Genova.

L’ultima partita della stagione della Rari Nantes Salerno ha messo ancora una volta in luce la leadership di capitan Michele Luongo, uno dei grandi protagonisti di gara due contro il Genova Quinto. Nonostante l’emergenza la squadra ha lottato e la sconfitta per 11-9 porta in dote tanti buoni spunti.

“Complimenti a tutti perché abbiamo fatto una prova di grande carattere –spiega il capitano-. Abbiamo fatto di tutto per portare questa serie a gara tre. Purtroppo, non ci siamo riusciti per alcuni episodi che sono stati a noi sfavorevoli però devo fare un plauso alla squadra, al mister ed a tutti perché anche con delle assenze importanti siamo venuti a Genova per giocare e dare tutto. Concludiamo quest’anno importante con un buon risultato. Che possa questo spirito essere una base per ripartire l’anno prossimo cercando chiaramente di migliorare su aspetti in cui noi siamo carenti. Complimenti a tutti, alla società, a noi giocatori, al mister, a tutti per l’anno che abbiamo passato. Da parte nostra ci sarà sempre voglia di migliorarci e dare tutto. Grazie a tutti quelli che ci hanno durante l’anno. Invitiamo i nostri tifosi più che mai l’anno prossimo a darci un’ulteriore spinta per il nuovo campionato. Un abbraccio a tutti e grazie di tutto!”.