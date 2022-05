Rari Nantes Salerno, il presidente Galozzi: "Campionato importante" Nell’anno del centenario i salernitani hanno cullato il sogno europeo.

Il centenario si avvicina. Il primo giugno sarà festa. Intanto però il presidente Enrico Gallozzi si gode il campionato fatto dai suoi ragazzi che anche in gara due per il settimo posto giocata a Genova hanno lottano nonostante l’emergenza.

“Si chiude un campionato importante. Un torneo che nonostante le difficoltà legate alla pandemia siamo riusciti a chiudere tra le prime otto squadre. Un campionato importante che ha visto tagliare il traguardo dei primi 100 anni dalla nostra fondazione. Abbiamo lottato per la prima volta per raggiungere un posto in Europa. Non ci siamo riusciti ma le sensazioni che abbiamo provato ci spingono a cercare di essere ancor più competitivi. Il prossimo primo giugno festeggeremo il centenario. Un giusto tributo per chi ci ha preceduto senza i quali non esisteremmo ma anche un momento per lasciare dei segni nella città di Salerno che rimangano a lungo. Seppur con una formazione ampiamente rimaneggiata abbiamo sfiorato la vittoria. Sarebbe stato bellissimo chiudere il campionato tra le mura amiche. Ma torneremo prestissimo con ancora più voglia. Con le braccia e con il cuore sempre”.