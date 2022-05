Boxe, Europei: Mouhiidine dà spettacolo, travolto il francese Bouafia Sul ring della capitale armena il pugile campano ha mostrato le sue enormi qualità.

Veloce. Elegante. Semplicemente travolgente. Aziz Abbes Mouhiidine ha dato spettacolo nel suo esordio agli Europei Elite maschili a Yerevan in Armenia. Il campano ha surclassato l’avversario, il francese Soheb Bouafia, vittima sacrificale sul percorso del vice campione del mondo che fin dal primo secondo ha fatto vedere a tutti che fa sul serio. L’obiettivo stagionale era proprio l’Europeo insieme ai Giochi del Mediterraneo in Algeria che andranno in scena a luglio. L’allievo del maestro Moffa si è presentato tirato a lucido. Ha interpretato il match dando spettacolo. Saltelli, combinazioni, schivate e colpi vincenti. Il transalpino ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di chi ha dimostrato di avere una marcia in più. Verdetto unanime, un 5-0 che non lascia spazio ad altre interpretazioni.

In questo inverno il ragazzo di Mercato San Severini ha lavorato tanto. Dopo la sconfitta nella finale mondiale di Belgrado ha capito che doveva alzare ancora di più l’asticella. Sembra averlo fatto e l’Europeo è un discreto banco di prova.

Nel secondo turno, l’azzurro, che è testa di serie numero 1, affronterà il georgiano Tchigladze che l’ha spuntata sul moldavo Munteanu. Un altro match verso il traguardo della finale che ci dirà e soprattutto ci mostrerà, le potenzialità di Aziz Abbes Mouhiidine, atleta che sembra poter essere uno dei migliori pesi massimi del biennio che avrà come approdo finale la città di Parigi che sarà Olimpica nel 2024.

Foto: Federazione Pugilistica Italiana