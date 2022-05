Boxe, Europei: Mouhiidine combatte da fuoriclasse e vola in semifinale Dominato il georgiano Tchigladze, domenica affronterà l'inglese Lewis Williams.

Chi può fermare la corsa di Aziz Abbes Mouhiidine? E’ questa la domanda che si fanno tutti gli addetti ai lavori che stanno seguendo gli Europei Elite di pugilato maschile a Yereven in Armenia. L’azzurro, dopo il travolgente esordio di ieri, si è ripetuto anche nei quarti di finale dove ha spazzato via con estrema facilità il georgiano Tchigladze, vittima sacrificale sul percorso verso il podio.

Il salernitano ha messo in mostra tutto il suo spettacolare e ampio repertorio, combattendo da vero fuoriclasse. Dalle combinazioni alle schivate passando per quei saltelli che tanto piacciono alla gente. Una danza che nobilita una boxe veloce ed elegante espressa da un ragazzone che fa della sua forza l’elasticità.

Per Tchigladze è stato un vero incubo. Il suo è diventato un lento countdown fino al gong finale dove il verdetto era già scontato. Aziz Abbes Mouhiidine ha dominato. Ha mostrato a tutti i concorrenti alla medaglia d’oro che è lui il grande favorito. L’ha fatto imponendosi per la seconda volta in altrettanti incontri con un verdetto unanime. La semifinale conquistata vale anche la certezza di una medaglia anche se il bronzo non è il metallo che interessa al vice campione del mondo. Ora Mouhiidine si appresta a sfidare, nella gironata di domenica 29 maggio, l’inglese Lewis Williams, reduce dalla vittoria sul serbo Magomedow. Sarà lui a fermarlo? La risposta la darà il ring ma gli indizi dicono che l'azzurro è sempre più il favorito per la vittoria finale.