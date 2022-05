Basket, Salerno ko a Livorno: per la finale dovrà ribaltare il -12 dell'andata Sabato (ore 20.30) la sfida al PalaSilvestri di Matierno per il ritorno della semifinale promozione

La Todis Salerno esce sconfitta dal parquet di Livorno contro la Jolly Acli. Finale di 63-51 per l'andata della semifinale nazionale. Le granatine sono costrette alla rimonta: dovranno ribaltano il -12 del primo atto nella seconda e ultima sfida in programma sabato (ore 20.30) al PalaSilvestri di Matierno. "Non abbiamo interpretato bene la partita. - ha spiegato il coach della Todis, Aldo Russo - Ci siamo preoccupati troppo di quello che non arrivava nella metà campo offensiva, bloccandoci sulle piccole cose che sappiamo fare che, in seguito, ci hanno dato possibilità di arrivare a -6 a tre minuti dalla fine. Tante palle perse, contropiede concessi e una gestione non sempre lucida dei possessi ci hanno portato alla sconfitta. Dobbiamo essere più bravi al ritorno: nonostante qualche errore di troppo, abbiamo perso di 12 con percentuali non brillantissime e possiamo provare a ribaltare il punteggio, che non è insormontabile. Servono consapevolezza e convinzione: dobbiamo tornare a casa, ricaricare il cervello, connetterlo e riuscire a capire cosa fare. Sono semifinali playoff, abbiamo giocato contro una buona squadra che ha punito gli errori commessi da noi. In questi frangenti, si sa, devi essere bravo a sbagliare meno degli altri. Torniamo a casa con la sensazione di poter provare a fare la partita al ritorno, ma dovremo essere veramente bravi per ribaltarla. Ci crediamo".

Serie B Femminile - Playoff

Semifinale Promozione - Gara 1

Jolly Acli Livorno - Todis Salerno 63-51

Parziali progressivi: 18-15, 35-20, 45-36

Livorno: Peric 8, Cirillo ne, Ceccarini 13, Simonetti, Orsini 21, Corti, Garaffoni 16, Donadio 2, Evangelista, Riccotti, Capodagli 3. All. Betti.

Salerno: Valerio 9, Orchi 18, De Mitri 4, Ghiran ne, Datsko 9, Mancuso ne, Opacic 11, Voloshyna, Scolpini, Scala, Capriati ne. All. Russo.