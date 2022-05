Boxe, Europei: Mouhiidine in finale da dominatore assoluto Nei pesi massimi il campano porta a scuola l'inglese Williams e domani sfiderà lo spagnolo Reyes.

Era dai tempi del miglior Clemente Russo che un pugile italiano non entusiasmava così tanto su un ring. Aziz Abbes Mouhiidine vince, convince, emoziona e soprattutto diverte. E’ questo il verdetto della semifinale degli Europei Elite di Yereven in Armenia. Il salernitano ha portato a scuola l’inglese Williams. Ha dominato il match con il piglio del campione. Una dimostrazione di forza entusiasmante che fa bene a tutto il movimento azzurro. I pesi massimi hanno trovato un pugile che piace alla gente e anche ai giudici, cosa non semplice in passato. Il verdetto, infatti, è stato unanime. Un 50, con due 30-27, altrettanti 29-28 e addirittura un 30-26 che rendono l’idea di quanto espresso sul quadrato magico.

Il sorriso di Aziz Abbes Mouhiidine a fine match racconta della consapevolezza che l’atleta campano ha in questo momento nei suoi mezzi. Il numero uno del seeding armeno ha spazzato via tutti gli avversari trovati sulla sua strada in attesa di tornare sul ring domani per giocarsi la medaglia d’oro. Ad incrociare i guantoni col vice campione del mondo sarà lo spagnolo Emanuel Reyes Pla, già battuto nella semifinale ai Mondiali in Serbia, che ha superato l’idolo di casa, Narek Manasyan, per 5-0.

Foto: Federazione Pugilistica Italiana