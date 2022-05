Boxe, Europei: Mouhiidine oggi in finale da favorito contro lo spagnolo Reyes Il campano ha già battuto il suo avversario nella semifinale dei Mondiali a Belgrado.

Aziz Abbes Mouhiidine ha dominato l’Europeo. Tutte le volte che è salito sul ring ha saputo dare spettacolo. Ha entusiasmato i presenti e anche le giurie.

La sua boxe veloce, elegante e piena di energia piace. Il campione campano è quello che serviva al movimento azzurro. Era dai tempi del miglior Clemente Russo che non si vedeva un pugile tricolore combattere con questa personalità Oggi alle 17:45 c’è la finale contro il cubano naturalizzato spagnolo Emanuel Reyes Pla, vecchia conoscenza di Mouhiidine e del suo staff. I due si sono sfidati lo scorso 4 novembre alla Stark Arena di Belgrado quando l’italiano si impose con un verdetto inappellabile.

Oggi a Yereven in Armenia dovrà ripetere quella prestazione per avere ancora una volta la meglio sullo spagnolo e portare a casa il titolo europeo. Missione non impossibile. Mouhiidine, numero uno del seeding armeno, parte col favore del pronostico e ha tanta voglia di scaricare sul ring la sua adrenalina. L’allievo del Maestro Moffa è pronto a scrivere il suo nome sull’albo d’oro della competizione e ad inviare un chiaro messaggi a tutti i pesi massimi del mondo: alle Olimpiadi di Parigi 2024 uno dei candidati al podio sarà proprio Aziz Abbes Mouhiidine.