Pallamano, Final Eight U20 femminile: la Jomi Salerno è in semifinale scudetto Le ragazze di coach Avram sognano la finale tricolore ma dovranno battere il Mezzocorona.

Final Eight Under 20 femminile, la Jomi Salerno è in semifinale scudetto. Percorso netto nel girone per le ragazze guidate in panchina da coach Laura Avram. Ieri mattina il team salernitano ha superato il Leno con il risultato finale di 28 – 26 conquistando così una sofferta ma decisiva vittoria per il passaggio alle semifinali.

Nel match disputato nel pomeriggio invece, con il primo posto nel girone già in tasca, ampie rotazioni da parte del tecnico Laura Avram che ha concesso spazio a tutte le effettive della rosa. La Jomi Salerno ha superato le Guerriere Malo con il risultato finale di 43 – 38 chiudendo da imbattute il proprio girone. La Jomi Salerno scenderà nuovamente in campo oggi alle ore 17:50 alla “Casa della Pallamano” di Chieti per la prima semifinale femminile del programma: dall'altra parte ci sarà Mezzocorona: sarà remake di una sfida che ha garantito spettacolo, equilibrio e titoli giovanili negli anni scorsi.

Di fronte, le une contro le altre, tante giocatrici che vestono abitualmente la maglia delle Nazionali azzurre. Nella seconda semifinale femminile (in programma alle ore 19:30) sempre alla “Casa della Pallamano” di Chieti si affronteranno nel derby lombardo Cassano Magnago e Leno.

Leno – Jomi Salerno 26 – 28 (primo tempo: 14 – 12)

Leno: Sitzia, Bellu, Lavagnini M. 1, Farise 5, Notarianni 10, Alfano, Tescione, Lavagnini G. 8, Geminiati, Andreani 2. Allenatore: Federico Reghenzi

Jomi Salerno: Stellato 5, Viglione, Rossomando 11, Avallone, Avagliano 2, Vitolo, Chianese, Genito 1, Micali, Manojlovic 9, Cirino, Ciociano, Ronga, De Luca. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Fato – Guarini

Guerriere Malo – Jomi Salerno 38 – 43 (primo tempo: 18 – 25)

Guerriere Malo: Guzzetta, Panizzon 3, Sbalchiero, Alfonzo V. 1, Young M. 8, Alfonzo S. 6, Sella 3, Nicetto, Girotto 6, Zaramella 2, Moretto 8, Lain 1, Squarzon. Allenatore: Sabino Rodrigo

Jomi Salerno: Stellato 5, Viglione 6, Rossomando 12, Avallone, Avagliano 5, Vitolo 1, Genito 4, Micali, Manojlovic 8, Cirino 1, Ciociano, Ronga, De Luca 1. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Sardisco – Venturella