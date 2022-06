Jomi Salerno, lascia il pivot italoargentino Valentina Martinez Bizzotto La giocatrice lascia dopo aver vinto una Supercoppa Italiana.

Dopo aver perso la finale scudetto contro Bressanone, in casa Jomi Salerno l’attenzione si è spostata sulla formazione under 20 che oggi si gioca la semifinale scudetto, ma anche sul futuro della prima squadra. E’ ufficiale l’addio con Valentina Bizzotto.

Di seguito il saluto della società: “Le strade di Valentina Bizzotto e della Jomi Salerno si separano. Il pivot italoargentino, nella stagione appena conclusasi, ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana.

A Valentina Martinez Bizzotto va un sincero ringraziamento da parte di tutto il club, per la sua dedizione e la sua professionalità e per i traguardi raggiunti in questa annata sportiva, augurando alla stessa un roseo futuro sportivo e professionale”.