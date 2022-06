Pallamano, Youth League Under 20 femminile: la Jomi Salerno è in finale Scudetto Superato il Mezzocorona per 27-25 in semifinale.

La Jomi Salerno batte il Mezzocorona con il punteggio di 27 – 25 ed accede alla finalissima Scudetto della Youth League Under 20 femminile in programma domani (domenica 5 giugno) alle ore 15:00 alla “La Casa della Pallamano” di Chieti. Parte male la formazione salernitana, Mezzocorona piazza subito un parziale di due reti a zero (0 – 2 al 5'). All'ottavo minuto la formazione ospite è avanti di tre reti (1 – 4). Sul punteggio di 5 – 2 in favore del Mezzocorona coach Avram chiama il time out. Al rientro in campo la musica cambia in casa salernitana. Formazioni in perfetta parità (6 – 6 al 19'). Le salernitane allungano sul +2 al 27' (9 – 7) ma poi subiscono il ritorno delle avversarie. Il primo tempo si chiude comunque con il punteggio di 11 – 9 in favore della Jomi Salerno. Nel secondo tempo parte subito forte la compagine guidata in panchina da coach Avram, al 4' il risultato recita 14 – 11 in favore delle salernitane. Jomi che allunga sino al +4 (16 – 12 al 6') ma è poi costretta a subire il ritorno del Mezzocorona (17 – 16 al 10'). Rossomando prende per mano le compagne realizzando reti pesanti che valgono il +4 per il team campano (20 – 16 al 14'). Il tecnico del Mezzocorona è costretto a chiamare il time out. La compagine allenata da Sonia Giovannini prova a restare aggrappata al match (21 – 18 al 18'). A questo punto del match sale in cattedra l'estremo difensore della Jomi Salerno Martina Ciociano che con alcuni prodigiosi interventi nega la gioia del gol alle avversarie. Al 21' il punteggio recita 22 – 20 in favore delle salernitane. Al 26' il risultato recita 26 – 22 in favore della Jomi Salerno. Mezzocorona è dura a morire e si porta sul – 1 (26 – 25) quando manca meno di un minuto al termine del match. Coach Avram spende l'ultimo time out. Al rientro in campo Stellato si conquista un rigore, dalla linea dei sette metri Manojlovic non sbaglia. Finisce 27 – 25, la Jomi Salerno è in finale Scudetto.

Jomi Salerno – Mezzocorona 27 – 25 (primo tempo: 11 – 9)

Jomi Salerno: Stellato 9, Viglione, Rossomando 5, Avallone, Avagliano 3, Vitolo, Chianese 2, Nappa, Genito, Micali, Manojlovic 8, Cirino, Ciociano, Ronga, De Luca. Allenatore: Laura Avram

Pallamano Mezzocorona: Zappini, Gislimberti 13, Fusina, Betta 2, Paoli, Pedron, Battisti, Giovannini, Verones 4, Iachemet, Girlanda 3, Pilati, Campestrini 3, Buratti. Allenatore: Sonia Giovannini

Arbitri: Id Ammou – Tempone

Foto: figh Fabrizia Petrini