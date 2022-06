Il Salerno Basket vince, non basta: Livorno accede alla finale promozione Serie B femminile, coach Russo: "Ad un certo punto eravamo arrivate all’obiettivo"

La Todis Salerno batte il Jolly Acli Livorno nella gara di ritorno della semifinale promozione per la Serie A2, ma non ribalta il divario dell'andata. Finale di 57-50 al PalaSilvestri, ma nell'aggregato c'è il +6 toscano. Livorno vola in finale playoff, Salerno chiude con i rimpianti. "Dispiace per come è andata. - ha spiegato il coach della Todis, Aldo Russo - Ad un certo punto eravamo arrivate all’obiettivo nonostante delle basse percentuali di tiro. C’era tensione e la partita ha stentato a decollare, siamo arrivate bene al vantaggio, prendendo anche il pallino del gioco e non facendo giocare Livorno. Nel finale però abbiamo fatto scelte poco lucide senza segnare canestri con tiri aperti, loro invece hanno segnato. Loro sono state più lucide sotto pressione, trovando canestri importanti. Abbiamo cercato di recuperare ma non abbiamo avuto precisione. La partita era indirizzata e sono mancati i canestri ed un pizzico di esperienza nel clou della partita. Nel finale anche qualche episodio e qualche scelta arbitrale ci hanno penalizzato; resta il fatto che non abbiamo permesso a Livorno di fare il suo gioco. Abbiamo fatto una grande stagione, affrontando anche difficoltà, come i cambiamenti della squadra, il covid; la società ha fatto degli innesti importanti, dandoci una mano numerica. Abbiamo battuto Battipaglia e Livorno, rischiando di andare in finale. Livorno era favorita ma abbiamo dimostrato quanto fosse alla portata. Non è il momento di recriminare, i progressi sono stati importanti. Mi dispiace per le ragazze alle quali non rimprovero nulla perché hanno fatto il massimo e sono orgoglioso di loro. Abbiamo fatto un grande lavoro, passando avremmo realizzato un miracolo. Ringrazio le mie ragazze, il mio staff e la società, ma anche i tifosi che sono stati encomiabili spingendoci per tutto il match"

Serie B Femminile - Fase Nazionale

Semiifinale - Gara 2

Todis Salerno - Jolly Acli Livorno 57-50

Parziali progressivi: 15-13; 29-23; 46-31

Livorno: Peric 20, Cirillo, Ceccarini 10, Simonetti 3, Orsini 2, Garaffoni 7, Barsotti, Donadio, Evangelista 6, Riccotti, Capodagli 2. All. Betti.

Salerno: Valerio 7, Orchi 9, Semenchuk, De Mitri 6, Ghiran, Datsko 17, Mancuso, Opacic 10, Voloshyna 4, Scolpini, Scala 4, Capriati. All. Russo.

Arbitri: Grieco, Anselmi

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92