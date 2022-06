Jomi Salerno, nella prima squadra è iniziata la rivoluzione Tanti addii dopo una stagione in cui è arrivato il ko nella finale scudetto.

La sconfitta in finale contro Bressanone ha aperto la rivoluzione in casa Jomi Salerno. Tanti gli addii ad un roster che quando inizierà la preparazione sarà molto diverso. Del resto gli ottimi risultati dell’under 20 spingono a ringiovanire il gruppo e dare fiducia a chi sta crescendo in maniera esponenziale.

Intanto la società ha salutato Marijana Ilic che non difenderà i pali della Jomi Salerno nella prossima stagione. Croata di nascita ma di scuola serba, la giocatrice alla prima esperienza italiana ha arricchito il proprio palmares conquistando, col team salernitano, la Supercoppa.

Non farà parte del roster della prossima stagione neanche Natasa Krnic. Arrivata a Dicembre 2020, la giocatrice croata di nascita e montenegrina di adozione, con la maglia della Jomi Salerno ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana. Saluti anche per Victoria Romeo. L’ala siciliana, chiude la sua avventura in Campania dopo cinque stagioni con la casacca della PDO Salerno nel corso delle quali ha conquistato 2 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Addio doloroso quello di Elisa Ferrari che lascia Salerno dopo 4 Scudetti, altrettante supercoppe e 2 Coppe Italia. L’ultimo annuncio è arrivato proprio questa mattina. Saluta anche il terzino Katarina Tanaskovic, che dopo essere arrivata in casa Jomi lo scorso mese di dicembre, chiude dopo appena due mesi la sua avventura alla corte della titolata squadra campana.