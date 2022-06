Youth League U20 femminile, medaglia d'argento per la Jomi Salerno Campane battute in finale 29-23 da Cassano Magnago.

È medaglia d’argento per la Jomi Salerno. Le ragazze di coach Avram devono arrendersi al Cassano Magnago con il punteggio di 29 – 23 nella finale Scudetto della Youth League Under 20 femminile. Partenza a razzo delle due formazioni, dopo settanta secondi le due formazioni sono in parità (2 – 2). Cassano Magnago pigia poi il piede sull'acceleratore portandosi sul +3 (3 – 6 al 5'). Le lombarde allungano ancora (7 – 11 al 11'), coach Avram spende il time out. Al rientro in campo la Jomi difende meglio, le salernitane accorciano così sino al meno uno (10 – 11 al 16'). Il sette allenato da Onelli comincia però a macinare nuovamente reti, al 25' le lombarde sono avanti di quattro lunghezze (11 – 15). Il primo tempo si chiude con il punteggio di 16 – 12 in favore del Cassano Magnago. Nella ripresa le due formazioni continuano ad affrontarsi a viso aperto. Al 4' le lombarde sono avanti di quattro lunghezze (14 – 18). La formazione guidata in panchina da coach Laura Avram non ha nessuna intenzione di mollare, le salernitane pian piano ritornano in partita (20 – 22 al 15'). Nei minuti finali sale in cattedra il portiere lombardo Alice Milan che con alcuni interventi prodigiosi nega la gioia del gol alle salernitane. Il match termina con il risultato di 29 – 23 per il Cassano Magnago che si conferma così campione d'Italia di categoria.

Jomi Salerno – Cassano Magnago 23 – 29 (primo tempo: 12 – 16)

Jomi Salerno: Stellato 6, Viglione, Rossomando 2, Avallone, Avagliano 1, Vitolo, Chianese 3, Nappa, Genito 4, Micali, Manojlovic 7, Cirino, Ciociano, Ronga, De Luca. Allenatore: Laura Avram

Cassano Magnago: Cassani, Tchagba, Chianese, Gozzi 2, Piatti, Panarotto, Laita 7, Bianchi, Zanellini, Brogi 7, Macchi, Ponti 8, Priolo 4, Milan G. 1, Milan A. , Pedrazzi. Allenatore: Salvatore Onelli

Arbitri: Sardisco – Venturella